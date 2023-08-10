Найбільший банк Італії залишає російський ринок, - Reuters

Про це інформує Reuters з посиланням на джерело, близьке до цього питання.

Intesa не повідомляв про свої успіхи в пошуку покупців для свого російського бізнесу, хоча раніше заявляв, що цим займається. Згідно з законами, які Москва прийняла після анексії Криму у лютому минулого року, такий продаж потребує схвалення президента. Володимир Путін у серпні минулого року підписав указ, який дав йому право надавати спецдозволи на окремі угоди.

Однак остаточне рішення ще не прийнято, і його можуть не надати, повідомило анонімне джерело.

Найбільший банк Італії обслуговує корпоративну клієнтуру в Росії, де мав близько 980 працівників у 28 відділеннях до початку повномасштабної війни в Україні. Банк припинив надавати нові кредити російським клієнтам та інвестувати в російські активи після 24 лютого 2022 року. Під тиском європейських регуляторів, які виступають за розрив зв’язків з РФ, Intesa намагається зменшити свої ризики, зокрема транскордонні позики.

Станом на кінець червня Intesa мав 700 млн євро транскордонних позик російським клієнтам з урахуванням резервів і гарантій експортного кредиту, що на 77% менше, ніж торік. Місцеві позики складали 100 млн євро, що на 66% менше, ніж у попередньому році. Загалом Росія становить лише 0,2% клієнтських позик банку.

Intesa з минулого року намагається позбутися свого місцевого бізнесу, але західні санкції, які ускладнили пошук покупців, ускладнили вихід європейських банків, таких як UniCredit та австрійський Raiffeisen Bank.

Повідомляється, що зелене світло для Intesa може стати прикладом для інших кредиторів, які все ще присутні в Росії. На початку серпня Intesa повідомив, що закриває своє представництво у Москві, додавши, що це не зачепить її місцевий бізнес, оскільки її дочірня компанія все ще працює.