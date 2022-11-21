Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Мені здається, що ця група людей, яка зраз керує РФ, зійде зі сцени фізично. А потім буде керівництво Росії чи групи країн, які утворяться на цих теренах, тоді ми й побачимо, що там буде відбуватися. Нічого оптимістичного я не бачу, далі буде все залежати від тих людей, що там живуть. А нам потрібно буде гарантувати свою безпеку, також приєднатися до НАТО, виставити проволоку на кордонах, щоб запобігти усіляких нелегальних перетинань – це все нам доведеться робити", - зауважив дипломат.



Валерій Чалий зазначив, що з Росією нам потрібно буде створювати зовсім іншу політику, бо ця територія та населення показали повну свою неспроможність жити у мирі, як добрі та прогнозовані сусіди.



"Найближчі 10, 15 або 20 років нам треба шукати, як від них закритися, а що у них буде, то це їхнє питання. Нам необхідно убезпечити себе від їхніх загроз, і для цього потрібні ракети середньої та малої дальності, які добивають до їхніх ключових точок, як вони кажуть, прийняття рішень, також нам потрібна парасолька НАТО. Нас повинно цікавити більше не те, що буде у Росії, а наскільки Україна зможе створити собі безпеку від будь-яких деструктивних російських сценаріїв у майбутньому", - підсумував Чалий.

Військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння буде тривати ще 10-15 років

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