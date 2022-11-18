Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Щоб нам забезпечити своє майбутнє, треба закріпити національну ідею єдності українців та те, що у нас є ворог, який буде ще тривалий час. На мою думку, після завершення гарячої фази війни протистояння триватиме щонайменше 10-15 років. І для того, щоб не відбулося другої спроби Путіна, Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал", - зауважив військовий експерт.



Валентин Бадрак пояснив, що це можливо зробити комбінованим шляхом, тобто з одного боку отримувати від західних партнерів озброєння та технології, а також запустити низку проєктів спільних виробництв та економічних програм у галузі безпеки. А друге – активізувати інтеграцію власного оборонно-промислового комплексу (ОПК) у цю справу.



"Зокрема, незалежно від позиції наших партнерів, ми можемо, а це питання вже вивчено та досліджено на рівні розробників ракетної техніки, створити ракету спочатку з дальністю 500 км, потім 1000 км, а деякі розробники переконують, що ми можемо у недалекому майбутньому створити ракету дальністю 1500 км. Також розробники кажуть, що у цьому нема особливих проблем за умов допомоги західних держав з деякими комплектуючими та елементами. Ракетну техніку ми можемо виробляти повністю самостійно, але певні елементи нам все-таки потрібно було б отримувати поки наш ОПК не оговтається від ударів, які завдав путінський режим", - прокоментував Бадрак.

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