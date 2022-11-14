Про це інформує в Медіацентрі речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ті ж самі Avenger, які нам поставили наші американські партнери, які мають власний радар, які можуть ефективно працювати одразу 8 ракетами Stinger на їхній базі, які є надзвичайно мобільними. Вони теж будуть працювати разом з нашими комплексами та NASAMS, і IRIS-T в єдиному інформаційному полі, що значно підсилить наші бойові спроможності", - заявив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил роз'яснив, що нині система IRIS-T в Україні знищила 100% цілей.

Крім того, зенітні ракетні комплекси NASAMS захищають небо над нашою країною.

"Це дуже гарні та хороші новини для нас. Не лише один IRIS-T, який боронить південь країни, але й NASAMS долучається до захисту українського неба", - додав Ігнат.

Білий дім 10 листопада оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме, зокрема, ЗРК Avenger, ракети до HIMARS і HAWK.

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