Найдешевший у світі, український багаторазовий ударний дрон Punisher наводить жах на окупантів, - розробник Музика

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми зробили найдешевший ударний дрон у світі. В таких параметрах є лише дрони-камікадзе, тобто одноразові, а це багаторазовий дрон, який дає змогу сотні разів влучати у цілі та знищувати окупантів", - зауважив Музика.

Розробник додав, що вже 16 екіпажів українських захисників працюють з Punisher, ще 5 вчаться.

"До кінця року плануємо навчити 40 екіпажів, які працюють на фронті. На дронах ми використовуємо некеровані боєприпаси, які влучають у ціль з точністю керованих. Працюємо по стаціонарних цілях, хоча хлопці вже знищують ворожі БТР", - пояснив Музика.

ЗСУ оприлюднили відео, як український ударний дрон Punisher б'є по російських позиціях