Найдешевший у світі, український багаторазовий ударний дрон Punisher наводить жах на окупантів, - розробник Музика
Розробник команди UA Dynamics, волонтер Максим Музика розповів про PUNISHER - легкий БПЛА-літак, створений для ведення розвідки та проведення тактичних нальотів на важливі військові об’єкти з посиленим захистом у глибокому тилу противника
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми зробили найдешевший ударний дрон у світі. В таких параметрах є лише дрони-камікадзе, тобто одноразові, а це багаторазовий дрон, який дає змогу сотні разів влучати у цілі та знищувати окупантів", - зауважив Музика.
Розробник додав, що вже 16 екіпажів українських захисників працюють з Punisher, ще 5 вчаться.
"До кінця року плануємо навчити 40 екіпажів, які працюють на фронті. На дронах ми використовуємо некеровані боєприпаси, які влучають у ціль з точністю керованих. Працюємо по стаціонарних цілях, хоча хлопці вже знищують ворожі БТР", - пояснив Музика.
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