Найдорожчий футболіст "Реалу" може приєднатись до Роналду в Саудівській Аравії

Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, у трансфері Азара особисто зацікавлений головний тренер "Аль-Насру" Руді Гарсія. Бельгієць грав під керівництвом француза у складі "Лілля". Сторони вже обговорили можливий трансфер футболіста влітку.

31-річний Азар є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за півзахисника англійському "Челсі" 115 млн євро.

Проте бельгієць провалився в Іспанії і зараз оцінюється у 7,5 млн. На рахунку Едена Азара 7 матчів, 1 гол і 1 асист у цьому сезоні.

1 грудня Азар заявив, що припиняє виступи за збірну Бельгії після провалу на чемпіонаті світу-2022.

6 січня португальська зірка Кріштіану Роналду заявив, що обрав "Аль-Наср", який виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії, бо це дуже сильна ліга з класними гравцями.

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