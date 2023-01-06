Найдорожчий футболіст "Реалу" може приєднатись до Роналду в Саудівській Аравії
Бельгійський вінгер "Реалу" Еден Азар може стати новим підписанням "Аль-Насру" зі Саудівської Аравії
Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, у трансфері Азара особисто зацікавлений головний тренер "Аль-Насру" Руді Гарсія. Бельгієць грав під керівництвом француза у складі "Лілля". Сторони вже обговорили можливий трансфер футболіста влітку.
31-річний Азар є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за півзахисника англійському "Челсі" 115 млн євро.
Проте бельгієць провалився в Іспанії і зараз оцінюється у 7,5 млн. На рахунку Едена Азара 7 матчів, 1 гол і 1 асист у цьому сезоні.
- 1 грудня Азар заявив, що припиняє виступи за збірну Бельгії після провалу на чемпіонаті світу-2022.
- 6 січня португальська зірка Кріштіану Роналду заявив, що обрав "Аль-Наср", який виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії, бо це дуже сильна ліга з класними гравцями.
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