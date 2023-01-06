"Тут багато класних гравців. Це дуже-дуже сильний та конкурентоздатний чемпіонат", - Роналду пояснив, чому обрав Саудівську Аравію

Про це повідомляє офіційний твіттер "Аль-Насра".

"Опинитися тут.. звісно, я почуваюся неймовірно. Це честь. З нетерпінням чекаю розпочати роботу та зробити щасливими як себе, так і людей. Я дійсно радий бути тут. Найважливіше зараз – це теперішнє, я хочу насолоджуватися та перемагати, а також розвинути країну так, як вона того заслуговує. Я тут, щоб стати частиною нового покоління. Чемпіонат Саудівської Аравії має великий потенціал. Тут багато класних гравців, це дуже-дуже сильний та конкурентоздатний чемпіонат. Ось чому я тут", - сказав Роналду.

"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із Роналду під час чемпіонату світу. Гравець та його агент Жорже Мендеш до останнього чекали на пропозиції з Європи, маючи на руках контракт від "Аль-Насра".

Кріштіану Роналду підписав з "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. Його заробітна плата разом з бонусами складає 200 млн євро на рік.

Відзначимо, що Роналду виступав за "Спортінг", "Реал", "Ювентус" і двічі приходив до "МЮ". Це перший перехід Кріштіану у статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, 23 грудня з'явилась інформація, що Роналду вирішив продовжити кар'єру у саудівському "Аль-Насрі".

Через декілька днів цю інформацію несподівано підтвердив президент Туреччини Ердоган.

Та ще 27 грудня президент "Аль-Насра" заявляв, що інформація про трансфер Кріштіану Роналду є брехнею.

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