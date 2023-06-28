Найдорожчий конкурент Мудрика перейшов з "Челсі" в "Арсенал"

Про це повідомляє офіційний твіттер "Арсенала".

Трансфер Кая Хаверца обійшовся "Арсеналу" у 65 млн фунтів. Сторони підписали контракт до червня 2028 року. Офіційної інформації про зарплату - немає.

Хаверц провів у "Челсі" три сезони. Німець забив 32 голи та зробив 15 асистів у 139 матчах. Вигравав Лігу чемпіонів, клубний ЧС та Суперкубок Європи, забивав переможні голи у фіналах ЛЧ та КЧС.

Transfermarkt оцінює Кая Хаверца у 55 млн євро. Німець був найдорожчим конкурентом Михайла Мудрика в атаці "Челсі".