Найдорожчий конкурент Мудрика перейшов з "Челсі" в "Арсенал"
Німецький форвард Кай Хаверц перейшов з лондонського "Челсі" в "Арсенал"
Про це повідомляє офіційний твіттер "Арсенала".
Трансфер Кая Хаверца обійшовся "Арсеналу" у 65 млн фунтів. Сторони підписали контракт до червня 2028 року. Офіційної інформації про зарплату - немає.
Хаверц провів у "Челсі" три сезони. Німець забив 32 голи та зробив 15 асистів у 139 матчах. Вигравав Лігу чемпіонів, клубний ЧС та Суперкубок Європи, забивав переможні голи у фіналах ЛЧ та КЧС.
Transfermarkt оцінює Кая Хаверца у 55 млн євро. Німець був найдорожчим конкурентом Михайла Мудрика в атаці "Челсі".
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