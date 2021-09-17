Найдорожчий воротар України відновився від травми

Про це повідомляє офіційний Instagram "Шахтаря".



Сьогодні, 17 вересня, Трубін розпочав тренування в загальній групі. 20 серпня голкіперу зробили операцію на меніску. Через це він пропустив 5 матчів "Шахтаря", зокрема в ЛЧ, а також не зіграв за збірну України у кваліфікації ЧС-2022.

20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України.

31 серпня голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін розповів, що хоче спробувати свої сили у чемпіонаті Англії з футболу.