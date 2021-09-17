Найдорожчий воротар України відновився від травми
Воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін відновився від травми
Про це повідомляє офіційний Instagram "Шахтаря".
Сьогодні, 17 вересня, Трубін розпочав тренування в загальній групі. 20 серпня голкіперу зробили операцію на меніску. Через це він пропустив 5 матчів "Шахтаря", зокрема в ЛЧ, а також не зіграв за збірну України у кваліфікації ЧС-2022.
20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України.
- 31 серпня голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін розповів, що хоче спробувати свої сили у чемпіонаті Англії з футболу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.2Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе