Найдорожчий воротар України заговорив про бажання переїхати в Англію

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал "BurBuzz".



За словами Трубіна, зіграти в АПЛ - його мрія з дитинства.



"Мені б хотілося спробувати себе в топ-чемпіонаті. Особисто для мене - це Англія, мрія з дитинства. Ти виходиш із зони комфорту, інша країна, мова. Тобі потрібно викладатися на 200% в кожній грі. Якщо це відбудеться, хочу щоб все було красиво. "Шахтар" зробив мене тим, ким я є зараз. Так, я вчу англійську, але для загального розвитку, щоб за кордоном міг відчувати себе комфортно", - сказав Трубін.

20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України. 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".

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