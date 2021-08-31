Найдорожчий воротар України заговорив про бажання переїхати в Англію
Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін розповів, що хоче спробувати свої сили у чемпіонаті Англії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал "BurBuzz".
За словами Трубіна, зіграти в АПЛ - його мрія з дитинства.
"Мені б хотілося спробувати себе в топ-чемпіонаті. Особисто для мене - це Англія, мрія з дитинства. Ти виходиш із зони комфорту, інша країна, мова. Тобі потрібно викладатися на 200% в кожній грі. Якщо це відбудеться, хочу щоб все було красиво. "Шахтар" зробив мене тим, ким я є зараз. Так, я вчу англійську, але для загального розвитку, щоб за кордоном міг відчувати себе комфортно", - сказав Трубін.
20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України.
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