Найгірший сценарій війни позаду, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що "найгірший сценарій" війни вже позаду
Про це він розповів у коментарі CNN.
"Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього поля бою чи ліній фронту з допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми провели там чимало хороших засобів стримування", - сказав міністр.
Резніков вважає, що Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни, почавши свою контрнаступальну кампанію в іншому напрямку. Міністр назвав "синдром втоми" у міжнародному товаристві однією з головних загроз у боротьбі з Росією.
"Я називаю це синдромом втоми, і для мене це одна з головних загроз, і нам потрібно працювати з цією загрозою. Нам треба розмовляти, спілкуватися, просити людей, не втомлюйтеся від цього. Тому що це дуже, дуже небезпечно для нас", - сказав він.
- 23 серпня міністр оборони України Олексій Резніков запропонував виставити у Гаазі захоплений українською армією російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" як нагадування про збиття пасажирського літака рейсу МН17 над Донецькою областю влітку 2014 року.
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