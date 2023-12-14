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Найгучніші прем'єри 2023 року ― що найбільше вразило глядачів? Кіно в цифрах і фактах

Віталій Кошовий
14 грудня, 2023 четвер
11:45
Культура

У 2023 році на глядачів чекала велика кількість нового кіно. Фільми цього року побили безліч рекордів, привернули багато уваги

Цей рік відкрив феномен Барбігеймеру. Тож які новинки кіно-2023 вразили й запам'яталися найбільше глядачам у світі й у національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV.

"Мавка. Лісова пісня". Найочікуваніша і найкасовіша стрічка України за часів незалежності. Історія, яка вразила глядачів більш ніж 80 країн. На батьківщині касові збори за 25+ тижнів склали ₴154+ млн.

24 серпня на SWEET.TV відбулася національна ексклюзивна прем'єра. З 24 по 31 серпня 2023 року анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" в Україні переглянули 1 816 306 глядачів. Для порівняння: за прем'єрний тиждень "Аватар 2" переглянули 827 720 осіб, а "Стихії" ― 461 761 особа.

"Довбуш". Історія Карпатського лицаря також стала ексклюзивом на SWEET.TV.  Це найкасовіший ігровий фільм року в Україні. І на цей час наймасштабніший український фільм за кількістю залучених акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів. Майже 3000 людей працювали над фільмом: знімальна група з понад 300 фахівців і понад 2500 осіб у масовці. 

"Люксембург. Люксембург". Ще один український фільм, на який чекали глядачі. На момент виходу стрічка показала найкращий старт за результатами першого дня, увійшла до десятки найкасовіших українських стрічок часів незалежності. Головні актори ―  брати-близнюки Раміл і Аміл Насірови, учасники реп-гурту "Курган і Agregat", що став відомим у 2014 завдяки вірусному кліпу на пісню "Лове". Це другий повнометражний фільм Антоніо Лукіча. Перший ― "Мої думки тихі" – теж був присвячений темі дітей і батьків.  

"Аватар: шлях води". Прем'єра відбулася у грудні 2022 року, а для онлайн-показу фільм став доступний у 2023 році. Фільм зібрав понад $2,3 млрд і в рейтингу найкасовіших стрічок усіх часів поступається лише першій частині та останнім "Месникам". Фільм отримав 63 нагороди, з них "Оскар" за "Найкращі візуальні ефекти", став найприбутковішим блокбастером-2022 і був визнаний найдорожчим проєктом усіх часів (бюджет з урахуванням маркетингу – $500+ млн)

"Барбі". Історія ляльки-білявки, яка спричинила фурор і тренд на рожевий. Найкасовіша стрічка року (понад $1,44 млрд), найкасовіша комедія, найкасовіший фільм жінки-режисера та інші титули та рекорди. Фільм здобув перемогу у номінації "Найочікуваніший фільм" від Асоціації критиків Голлівуду та премію за найкращий тизер у Golden Trailer Awards. А пісня I just Ken увійшла до багатьох чартів і була номінована на Grammy Awards як найкраща пісня, що написана для візуального медіа. 

"Оппенгеймер". Другий учасник Барбігеймер-батла. Фільм Крістофера Нолана про "батька атомної бомби" став найкасовішим байопіком в історії та найуспішнішою стрічкою про часи Другої світової війни – $950+ млн. І найзірковіший склад акторів в стрічці: Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Рамі Малек, Метт Деймон, Кеннет Брана, Флоренс П'ю, Ґері Олдмен. І, звісно, Кілліан Мерфі.

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша". З бюджетом $200 млн це найдорожчий фільм франшизи, студії Paramount і в кар'єрі Тома Круза. У новому фільмі актор виконує новий смертельний трюк — розганяється на мотоциклі та стрибає у прірву, після чого розкриває парашут. Це найнебезпечніше, що коли-небудь фільмували у цій франшизі. На підготовку пішов рік. Круз навчався мотокросу, зробив 13 тисяч стрибків із мотоциклом, здійснив 500 стрибків із парашутом.

"Вартові галактики 3". Стрічка стала лідером за кількістю використаних гримувальних засобів: 23 000 різних накладок, масок тощо для 1000+ акторів. Видання The Independent назвало цей фільм "найкращим фільмом Marvel за останні роки". А рецензія Rotten Tomatoes зазначає, що фільм є гарним завершенням трилогії, яке може "надто сильно торкнутися серцевих струн". Тож, без сумнівів, цей фільм вартий уваги. 

"Форсаж Х". Бюджет $340 млн робить фільм найдорожчим у франшизі та найдорожчим фільмом-2023. Він на 70% більший за бюджет 9 частини – $200 млн. До "родини Форсажу" повернувся Двейн Джонсон. У фільмі можна знову побачити Пола Вокера, який загинув в аварії у 2013 році. Також в епізодичній ролі з'явиться його дочка Мідоу Рейн Вокер.

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв". Четвертий фільм, створений за мотивами цієї гри. У ньому зіграли неймовірні зірки: Кріс Пайн, Мішель Родрігес, Г'ю Ґрант.  Мішель Родрігес заради фільму набрала 15 фунтів м'язів. А Г'ю Ґрант нервував, як фільм сприймуть фанати гри. Але дарма — стрічка отримала позитивні відгуки.

"Русалонька". Це 20-й повнометражний римейк від Disney, який базується на анімаційному фільмі. Перший домашній вікенд приніс понад $95,5 млн, що вдвічі більше, ніж заробили деякі відомі стрічки-2023 у прем'єрні дні. Трейлер "Русалоньки" онлайн отримав найбільшу кількість переглядів серед усіх фільмів Disney ― 104 мільйони лише за першу добу. І не в останню чергу через те, що русалоньку зіграла темношкіра акторка Голлі Бейлі. Акторка жартома зізналася, що її волосся під час сцени, коли вона виринає з води, ледь не зламало шию. Аріель носила 30-дюймові нарощувані локони, на закріплення яких пішло 14-15 годин. До речі, загальна вартість зачіски Русалоньки ― понад $150 тисяч.

"Стихії". 27-й фільм Pixar Animation Studios. Фільм створювали сім років. Він є одним із найдорожчих анімаційних фільмів: за оцінками, бюджет склав $200 млн, а витрати на маркетинг ― $100 млн. "Стихії" отримали на момент виходу звання найоригінальнішої стрічки, створеної під час пандемії. Для анімації використовували ШІ, який допомагав зробити ефекти вогню та води більш природними. 

"Людина-павук: Крізь всесвіт". Над проєктом працювала найбільша команда, яка колись створювала мультфільми ― 1000+ спеціалістів. Вони намалювали 240 персонажів. Світові касові збори фільму ― $688 млн. Цікаво, що рівень загальних касових зборів першої частини ― $384 млн – був досягнутий сиквелом лише за 12 днів. При тривалості у 2 години 20 хвилин (140 хвилин) це найдовший американський анімаційний фільм. Він випередив попереднього рекордсмена, Consuming Spirits (2012), на 4 хвилини.

"Вбивці квіткової повні". Мартін Скорсезе, Роберт Де Ніро, Леонардо Ді Капріо та історія про одне з перших розслідувань вбивств ФБР. Кримінальний вестерн був визнаний найдорожчим байопіком з бюджетом $200 млн. А ще фільм вважають головним претендентом на "Оскар", як і виконавицю головної ролі Лілі Гладстон.

"Привиди у Венеції". Третій фільм про Еркюля Пуаро від Кеннета Брани, який є і режисером, і виконавцем головної ролі. "Привиди у Венеції" отримали більше позитивних відгуків від критиків, аніж попередні два фільми. Це один із найкоротших фільмів про Пуаро ― 103 хвилини. Прем'єра відбулася у США 15 вересня 2023 року ― до 133-річчя Агати Крісті.

 Прем'єри на SWEET.TV: чому їх дивляться саме тут

  1. Прем'єри тут з'являються протягом 2-3 місяців після кінотеатрального релізу. Іноді доступні й ранні прем'єри – коли фільм іще йде в кінотеатрах.

  2. Фільми на SWEET.TV лише в ліцензійній якості. Без апскейлів та інших хитрощів, на які іноді йдуть не дуже порядні сервіси.

  3. Прем'єри на SWEET.TV можна завантажити та увімкнути офлайн. І для цього не треба доплачувати.

  4. Це зручно. Бо фільми можна переглядати на ТВ, планшеті, комп'ютері й смартфоні. Тобто прем'єри там, де ви.

Дивіться новинки кіно на SWEET.TV — в національному онлайн-кінотеатрі, який працює для того, щоб українці завжди мали найкращий контент.

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