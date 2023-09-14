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Найкасовіша стрічка 2023 року "Барбі" онлайн на SWEET.TV

14 вересня, 2023 четвер
09:00
Кіно

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV прем’єра одного з найочікуваніших фільмів року "Барбі". Фантастична комедія з Марго Роббі та Раяном Гослінгом за чотири тижні прокату в країні зібрала понад 110 млн грн, що дозволило стрічці отримати звання "Найбільш успішного фільму Warner Bros. в Україні"

СЮЖЕТ.  Головна героїня – це "стереотипна Барбі": та сама блакитноока білявка в рожевій сукні. Вона живе у казковому Барбіленді. У цьому полунично-рожевому світі панує на перший погляд ідеальна гармонія, аж поки "стереотипна Барбі" не починає думати про смерть... 

З неприхованою сатирою у фільмі висміюють гендерні стереотипи, сексизм та мізогінію, але також і однобічні моделі як патріархату, так і матріархату. Комедійна складова фільму дійсно дуже потужна. Але сам сюжет, ідея, має глибший сенс – це детальний розбір того, що означає бути жінкою.

Фільм про самопізнання, свободу вибору та про те, що навіть у ідеальному світі ми все ще маємо недоліки і це нормально.

Рекорди стрічки

  • "Барбі" стала найкасовішим фільмом 2023 року з $1,38 млрд, обігнавши "Братів Супер Маріо в кіно" ($1,359 млрд). 
  • Бюджет стрічки, за різними джерелами, становить до $145 млн.
  • Перший вікенд приніс $162 млн ― тобто перший вікенд покрив витрати на виробництво. А мільярд був зароблений за 17 днів.
  • Ґрета Ґервіґ наразі є єдиною жінкою-режисеркою, чий фільм перетнув межу в $1 млрд. 
  • Фільм отримав перемогу у номінації "Найочікуваніший фільм" від Асоціації критиків Голлівуду та премію за найкращий тизер у Golden Trailer Awards.

"Барбі" поза законом

Безтурботна літня комедія викликала обурення у найконсервативніших країнах і заборону показу в кінотеатрах

  • У В'єтнамі "Барбі" заборонили через сцену з мапою, на якій зображені спірні території в Південнокитайському морі. 
  • Фільм не показували у декількох мусульманських країнах, наприклад в Кувейті та Лівані. 
  • В Алжирі припинили прокат після двох тижнів ― через "сцени, призначені для дорослої аудиторії" і натяки на гомосексуалізм. 
  • мінкультури рф офіційно зазначила, що "Барбі" не відповідає цілям і завданням по збереженню російських духовно-моральних цінностей.

Фан-факти:

  • Створення всесвіту Барбі викликало тимчасовий дефіцит рожевої фарби у світі.
  • У фільмі знялася донька винахідниці Барбі. Щоправда, у неї була епізодична роль.
  • Десятки вбрань персонажів були створені на основі реальних лялькових костюмів Барбі та Кена. 
  • Музична складова цього магічно-казкового світу складається з фанкових мелодій Марка Ронсона та Ендрю Ваятта, а також сучасних поп-треків Дуа Ліппи, Нікі Мінаж та Ice Spice.
  • Фільм має купу складних посилань на творчість Стенлі Кубрика, Френсіса Форда Копполи та навіть Зака Снайдера. 

Вмикайте фільм "Барбі" українською і без реклами на SWEET.TV. Дивіться фільми в національному онлайн-кінотеатрі, а не на піратських сайтах.

SWEET.TV ― онлайн-кінотеатр неймовірних прем’єр і крутого контенту

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV продовжує відкривати нові фільми для своїх глядачів. Фільми, які підкорюють світ, б’ють рекорди і створюють нові тренди.

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