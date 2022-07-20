Найкраща безпека для України - це потоплений весь ЧФ Росії, - нардеп Соломчук
Народний депутат України Дмитро Соломчук вважає, що основними пунктами у перемовинах щодо розблокування портів у Чорному морі є безпека України та українських аграріїв
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Перемовини складні. Пшениця буде основним сільгоспродуктом та буде дорожчати. Важливо, щоб Путін не зміг маніпулювати у світі російською сільгоспродукцією, хлібом, зерном. Суть перемовин у тому: яка з країн - лідерів світу візьме відповідальність за безпеку? Для безпеки нам потрібно більше протикорабельних систем, а найкраща безпека для України - це потоплений весь ЧФ Росії", - наголосив Соломчук.
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