Найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ може залишити "Динамо" заради "Ворскли"

Про це повідомляє Footboom.



Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов повідомив, що Кулач може повернутися в полтавський клуб.



"Розглядаємо варіант з Кулачем, але зараз не все так просто. Переговори з "Динамо" ведуться. Є певні нюанси, які потрібно опрацювати. Не знаю, коли може вирішитися питання про повернення Владислава", - сказав Максимов

Контракт Владислав Кулача з "Динамо" розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік. Цього літа він безкоштовно покинув "Ворсклу" заради київського клубу.



У минулому сезоні 28-річний форвард забив за "Ворсклу" 15 голів та став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

28 липня "Динамо" вирішило підписати контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли".

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