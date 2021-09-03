Найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ може залишити "Динамо" заради "Ворскли"
Форвард київського "Динамо" Владислав Кулач може повернутись в полтавську "Ворсклу"
Про це повідомляє Footboom.
Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов повідомив, що Кулач може повернутися в полтавський клуб.
"Розглядаємо варіант з Кулачем, але зараз не все так просто. Переговори з "Динамо" ведуться. Є певні нюанси, які потрібно опрацювати. Не знаю, коли може вирішитися питання про повернення Владислава", - сказав Максимов
Контракт Владислав Кулача з "Динамо" розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік. Цього літа він безкоштовно покинув "Ворсклу" заради київського клубу.
У минулому сезоні 28-річний форвард забив за "Ворсклу" 15 голів та став найкращим бомбардиром чемпіонату України.
- 28 липня "Динамо" вирішило підписати контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли".
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