Найкращий бомбардир "Ворскли" назвав ціль команди на сезон

Про це повідомляє FanDay.



У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська "Ворскла" програла фінському КуПСу. Основний час матчу-відповіді закінчився з рахунком 2:2, а в овертаймі фіни зуміли забити, коли українці залишились у меншості.



Форвард Руслан Степанюк вважає, що вся команда винна у цій несподіваній поразці.



"Це вже історія, хоча вважаю, що ми всі винні, що не пройшли далі. Думаю, кожен покопався в собі, зробив висновки. Не хочу виправдовуватися. Якщо комусь хочеться, щоб ми програвали і засмучувалися через це - не дочекаються. Ми стаємо сильнішими і будемо йти далі. Хочемо знову потрапити в єврокубки", - сказав Степанюк.



У цьому сезоні Руслан Степанюк вже провів за "Ворсклу" 5 матчів і забив 4 голи. 29-річний нападник є найкращим бомбардиром полтавців на старті "футбольного року".

29 липня "Ворскла" сенсаційно програла КуПСу і вилетіла з кваліфікації Ліги конференцій.

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