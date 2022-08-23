Про це повідомили на сайті The Hollywood Reporter.

Серіал-приквел "Дім Дракона" за два дні після прем'єри першої серії зібрав біля екранів 10 млн глядачів з усіх стримінгових платформ у США. Також вихід першої серії цього серіалу назвали кращим запуском нового проєкту на HBO Max у США, Латинській Америці та в регіоні EMEA — Європі, Близькому Сході та Африці.

Крім того, перша серія "Дому Дракона" принесла HBO рекордну кількість гядачів. Востаннє схожий результат був лише в 2019 році, коли на екрани вийшов останній епізод серіалу "Гри престолів", який привернув увагу 19,3 млн глядачів. Ба більше, приквел побив результат оригінального серіалу за переглядами прем'єрної серії першого сезону: у 2011 дебютний епізод "Гри престолів" зібрав 2,22 млн глядачів.

"Ми раді бачити, як мільйони глядачів повернулися з нами до Вестеросу минулої ночі", — каже Кейсі Блойс, керівник контент-відділу HBO та HBO Max.

Сюжет "Дому Дракона" відбувається за 200 років до подій "Гри престолів" та розповідає про розквіт Дому Таргарієнів.

Сценарій написаний Раяном Конделом на основі книжки Джорджа мартіна "Вогонь і кров".

Подивитися українською серіал можна на сайті "Мегого".

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