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Наймолодші українські актори, які вражають своїм талантом

15 грудня, 2023 п'ятниця
09:28
Кіно Наймолодші актори України

Україна має своїх маленьких зірок, які щодня вражають глядачів з екранів телевізорів і сцени своїм талантом та професійними навичками, попри юний вік

Кіноіндустрія постійно розширюється, привертаючи талановитих молодих акторів, які зачаровують та залишають слід в серцях глядачів.

Вони зробили значний внесок у кіноіндустрію країни, вразивши своїм акторським мистецтвом та професіоналізмом, попри молодий вік. Ці діти є справжніми зірками у світі українського кіно.

Єфросинія Мельник

Єфросинія Мельник - одна з наймолодших артисток українського кіно, телеведуча та блогерка. Має телевізійний псевдонім "Фрося".

Єфросинія народилась у Києві 22 серпня 2013 року у звичайній родині. ЇЇ мама працювала бухгалтером, а батько – масажистом. Навдивовижу, що у віці трьох років вона почала запам'ятовувати й декламувати вірші таких відомих поетів, як Василь Симоненко, Ліна Костенко, Володимир Висоцький та інші. Саме з цього маленька дівчинка і почала свою кар'єру, адже відео, де вона декламує вірш "Книжкові діти" Володимира Висоцького стало дуже популярним і за дві доби в Facebook його переглянуло більш як пів мільйона людей.

Цей виступ став початком для численних запрошень Фросі у різноманітні телевізійні програми. Маленька талановита дівчинка навіть отримала два гран-прі на міжнародному конкурсі "Україна об'єднує світ". У шість років вона вже отримала роль ведучої своєї власної телевізійної програми на телеканалі "1+1".

Наразі Фрося активно вибудовує свою акторську кар'єру, долучаючись до різноманітних фільмів і серіалів. Тільки у 2019 році дівчинка знялася в 13 різних проєктах! Сьогодні відомо про роботу у 28 проєктах, зокрема: "Мій коханий друг", "Встигнути все виправити", "Ідучи за серцем", "Віражі долі" та багато інших. У серіалі "Підкидьок" Єфросинія зіграла одну з головних ролей.

Хоча дівчинка талановита у багатьох сферах - вона займається художньою гімнастикою, вокалом, фігурним катанням, - однак своє призначення бачить саме в акторстві.

Фото: Instagram Efrosinia Melnik

Дем'ян Шиян

Дем’ян Шиян народився 7 листопада 2007 р. у Києві. Його вважають одним з найбільш затребуваних серед молодих акторів. Таланти Дем’яна розкриваються у різних сферах, від роботи в рекламі та кіно до вистав у театрі. Однак, окрім акторської майстерності, ще з дитинства хлопець виявив зацікавленість музикою та вокалом. Вже в 3-4 роки він почав грати на сопілці. Дем’ян вправно грає на кларнеті та фортепіано, навчається у спеціалізованій школі ім. Миколи Лисенка.

На його рахунку вже понад 40 ролей в серіалах, фільмах та в проєктах дубляжу. Дем’ян грає на сцені Київського національного академічного театру оперети ("Графиня Маріца", "Звуки музики", "Сімейка Аддамсів"), є фіналістом литовського талант-шоу X Faktorius.

Хлопчик з раннього віку працює на рівні з професійними акторами та виявляє вражаючу витривалість, готовий працювати стільки часу, скільки потрібно, аби відпрацювати необхідне число дублів. Його старанність і професіоналізм вражають режисерів, які зауважують, що з ним легко спілкуватися та працювати.

Фото: Акторське портфоліо Дем'яна Шияна

Кіра Подольська

Юна акторка народилася у 2012 році, її дебют відбувся в серіалі "Папаньки", тоді маленька Кіра вразила глядачів, вона почала вибудовувати кар'єру на майданчику "Дизель Шоу" та у скетчах "На Трьох".

Брала участь у 28 проєктах, від зйомок рекламних роликів до фільмів та серіалів: "Веселка в небі", "Замкнене коло", "Одна на двох", "Кріпосна" та інші. Дівчинка крім акторства займається танцями, фортепіано, гімнастикою, вокалом. Також вивчає китайську й французьку мови.

Фото: YouTube Kira Podolska

Євгеній Лебедин

Від самого дитинства Женя Лебедин почав підкорювати кінематографічну сцену. У віці чотирьох років, коли більшість дітей тільки розпочинають свій шлях, він уже повноцінно з'являвся на майданчиках та працював на рівні з дорослими акторами. Його кар'єра почалась випадково, коли одного дня його тітка надіслала фотографії до агенції. Вона вважала, що хлопчик має дуже милу зовнішність, і не помилилась. Женя Лебедин став улюбленцем публіки, а режисери та продюсери помітили його талант та почали запрошувати на зйомки.

Хлопчик згадує, що вже у п'ять років зрозумів, акторство – це його покликання. Сьогодні Євгенію вже 16 років, він 2007 року народження. У своєму доробку має 32 роботи в різних проєктах, зокрема ролі в стрічках: "Захар Беркут", "Пташка у клітці", "Любити та вірити", "Тато Ден" та багато інших.  У 2015 році став переможцем шоу "Маленькі гіганти".

Фото: IMDb.com

Єва Кошева

Єва народилась 20 вересня 2002 року у місті Ворожба Сумської області, почала свою акторську кар'єру у 2015 році у віці 13 років. Спочатку дівчина хотіла стати моделлю, тому закінчила модельну школу. Однак згодом Єва пройшла індивідуальний курс кіноакторської майстерності під керівництвом викладача Володимира Тагвея та курси дубляжу під керівництвом В.А. Сови та П.Р. Лі.

Її дебют в кіно відбувся у 2015 році у фільмі "Красавчик" і сценарному-реаліті "Реальна містика". У 2017 році вона зіграла одну з ключових ролей, Оленку, у дитячому фентезі "Сторожова застава", яке принесло їй популярність.

Фото: kino-teatr.ua

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