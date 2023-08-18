Про це інформує Reuters.

Зазначається, що 33-річна медсестра вбила п'ятьох хлопчиків та двох дівчаток впродовж 2015 та 2016 років, серед них були близнюки. Також вона вчинила замах на життя ще шістьох немовлят. За даними слідства, двох дітей жінка вбила шляхом введення інсуліну, інших - ін'єкціями повітрям.

Під час обшуків у її будинку правоохоронці знайшли записку, в які йшлося, що немовлят вона вбила навмисно, оскільки була "недостатньо хороша, щоб піклуватися про них".

Судовий процес над жінкою тривав 10 місяців, вирок оголосять у понеділок, 21 серпня. Медсестрі загрожує багаторічне або довічне ув'язнення.