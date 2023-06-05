Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В Австралії науково довели невинуватість жінки, яка відсиділа 20 років за вбивство дітей

В Австралії науково довели невинуватість жінки, яка відсиділа 20 років за вбивство дітей

5 червня, 2023 понедiлок
22:34
Світ

Австралійку Кейтлін Фолбігг, яка відсиділа 20 років за нібито вбивство своїх чотирьох дітей, помилували - вчені довели, що причиною їх смертей стала рідкісна генетична мутація

Про це пише ВВС.

У 2003 році Фолбігг засудили до 25 років ув'язнення за вбивство її чотирьох дітей - синів Калеба і Патріка та дочок Сари й Лори. Видання зазначає, що справу 55-річної жінки вважають однією з найбільших судових помилок Австралії.

Зазначається, що кожна дитина раптово померла між 1989 і 1999 роками, у віці від 19 днів до 19 місяців. Прокурори на суді стверджували, що жінка їх задушила, попри відсутність прямих доказів.

Проте на черговому засіданні генеральний прокурор Нового Південного Уельсу Майкл Дейлі заявив, що з'явились реальні докази невинуватості Кейтлін Фолбігг. Група імунологів виявила, що дочки Фолбігг мають спільну генетичну мутацію під назвою CALM2 G114R, яка може спричинити раптову смерть через проблеми з серцем.

Також було виявлено докази того, що її сини мали іншу генетичну мутацію, пов’язану з раптовою епілепсією.

"Ми провели перший тест і виявили варіант гена, який виглядав дуже підозрілим… Навіть тоді, у листопаді 2018 року, ми вважали, що є дуже висока ймовірність того, що якщо його виявлять у дітей, він може бути причиною смерті", - сказала ВВС професорка Карола Вінуеса, яка дослідила гени жінки.

Професорка Вінуеса зазначила, що в усьому світі відомо лише про 134 випадки подібного смертельного захворювання серця, пов’язаного з генетичною мутацією.

Раніше прокурори заявляли про неправдоподібність ситуації, коли 4 дитини з однієї родини померли природною смертю у віці до 2 років, проте під час нового розслідування вони визнали, що дослідження генних мутацій змінило їхнє розуміння смерті дітей.

Суд 2003 року в якості доказів використовував щоденники жінки, в яких вона скаржилася на труднощі материнства. Їх суду надав колишній чоловік Фолбігг.

 У результаті перегляду справи губернатор Нового Уельсу підписав повне помилування та наказ про звільнення Фолбігг з в’язниці.

Також зазначається, що якщо її судимість буде скасовано, вона може подати до суду на мільйони доларів компенсації.

Медицина
Австралія
Читайте також:
путін
4 червня, 2023 неділя
Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Путіна, - посол США Бжезінський
легіон "Свобода Росії"
4 червня, 2023 неділя
Губернатор Бєлгородщини погодився на зустріч з російськими добровольцями
4 червня, 2023 неділя
Оголошення про контрнаступ не буде, - Маляр
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.83
    Купівля 36.83
    Продаж 37.44
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
5 червня
22:37
Оновлено
аміак
У Куп'янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено трубопровід з аміаком
22:30
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував санкції, які обмежать російський військовий потенціал
22:03
Бєлгород
Армія РФ може знищити з артилерії місто Шебекіно на Бєлгородщині, - перехоплення ГУР
22:02
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін зробив тимчасовий вибір у грі зі своїми наближеними, - дипломат Безсмертний
21:40
Аналітика
Сергій Згурець
Сили оборони рухаються на Бахмутському напрямку широким фронтом та мають певні успіхи. Колонка Сергія Згурця
21:27
Представники делегації Ватикану біля церкви святого Андрія Первозванного в Бучі
Лубінець розповів посланцю Папи Римського про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ
21:25
Ігри Нескорених
Додаткове місце для Тайри: оголошено склад збірної України на Ігри Нескорених-2023
21:08
Ексклюзив
НБУ
Повідомлення щодо збору НБУ даних про платежі українців - інформаційний вкид для розхитування банківської системи, - президент Асоціації українських банків
20:48
Денис Шмигаль
Шмигаль: перші групи українських пілотів вирушили на навчання до Великої Британії
20:34
на фото кадр з фільму Місія на двох
Вийшов український трейлер фільму "Місія на двох" із Джекі Чаном та Джоном Сіна у головних ролях
20:25
кримські татари
Меджліс кримських татар подав на реєстрацію як представницький орган корінного народу України
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Лукашенко і "українське питання"
19:48
Оновлено
Росіяни вдарили по Балаклії, є загиблий та поранені
19:36
Вночі було вбито старшого оперативного угруповання "Бєлгород" полковника гвардії Стесєва, - ГУР
19:24
знищена техніка окупантів
В один з населених пунктів Луганщини було доправлено 20 вантажівок поранених росіян, — Генштаб
19:15
Ілон Маск
Стартап Ілона Маска Neuralink подорожчав до $5 млрд, - Reuters
19:07
Ексклюзив
Ліки
"Тиск на межі життя та смерті": окупанти примушують людей з потребою у ліках брати паспорти РФ, - депутат Запорізької облради
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 467 дня війни: ЗСУ контрнаступають на деяких напрямках, а секретний проєкт ГУР завдав РФ понад $700 мільйонів збитків
18:59
кібербезпека
США працюють над виділенням Україні додаткових $37 млн на кібербезпеку
18:42
Партнерський матеріал
Президент Favbet Foundation підтримав спортивний фестиваль для українських сімей у Загребі   
18:33
США
США ввели санкції проти росіян, причетних до спроби дестабілізації ситуації в Молдові
18:33
Ганна Маляр
Маляр розповіла про перебіг наступу ЗСУ та успіх на Бахмутському напрямку
18:13
РФ зареєструвала 2 судна зернової ініціативи на вхід у порти України, але проігнорувала 56, які чекають тривалий час
18:08
Ексклюзив
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Токаєв елегантно послав Лукашенка: Клімкін про запрошення Казахстану стати членом союзної держави
18:08
OPINION
Сергій Фурса
Жодна математика Путіна не зупинить
17:56
Президент Зеленський і голова МЗС Британії Клеверлі
Голова МЗС Британії Клеверлі приїхав у Київ і зустрівся із Зеленським
17:54
наручники
Журналіста Vesti.ua затримали за підозрою в розбещенні неповнолітніх хлопців, редакція заявила про його звільнення
17:52
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Україна добре підготовлена до контрнаступу, проте ще рано говорити про результати, - генерал Міллі
17:40
Оновлено
Легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" пропонує ЧВК Вагнера обміняти кілька полонених росіян на командира 72-ї бригади ЗС РФ, Пригожин відповів
17:33
Ексклюзив
Косово - Сербія
Один із варіантів вирішення конфлікту в Косово - віддати сербські райони Белграду, - експертка-балканістка Гелетій
17:33
Охоронець київської поліклініки
Охоронцю київської поліклініки, який не відчинив укриття, готують підозру за поширення комуністичної символіки
17:15
українці
В Україні постійно проживають 29 млн людей, – Інститут майбутнього
17:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Ворог намагається потужно навантажувати українську ППО, йде гра на виснаження, - військовий експерт Рябих
17:08
Оновлено
Александер де Кроо
Бельгія почала розслідування можливого використання переданої Україні зброї на території РФ, ГУР прокоментувало
16:48
евакуація
Синєгубов припустив можливість примусової евакуації жителів прикордоння на Харківщині
16:31
ракета
КМВА назвала кількість ворожих цілей, збитих українською ППО над Києвом у травні
16:10
Ексклюзив
окупанти
Окупанти будуть обороняти Чонгарський півострів до останнього, - політолог Молчанов
16:07
OPINION
Павло Клімкін
Чому Україна - не Ізраїль
16:06
музей "Карпатська хата"
Унаслідок війни РФ в Україні постраждали 1520 об'єктів культурної інфраструктури
16:02
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
У Маріуполі окупанти забирають кращих лікарів до військового шпиталю, залишаючи цивільних без меддопомоги, - Андрющенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV