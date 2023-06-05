Про це пише ВВС.

У 2003 році Фолбігг засудили до 25 років ув'язнення за вбивство її чотирьох дітей - синів Калеба і Патріка та дочок Сари й Лори. Видання зазначає, що справу 55-річної жінки вважають однією з найбільших судових помилок Австралії.

Зазначається, що кожна дитина раптово померла між 1989 і 1999 роками, у віці від 19 днів до 19 місяців. Прокурори на суді стверджували, що жінка їх задушила, попри відсутність прямих доказів.

Проте на черговому засіданні генеральний прокурор Нового Південного Уельсу Майкл Дейлі заявив, що з'явились реальні докази невинуватості Кейтлін Фолбігг. Група імунологів виявила, що дочки Фолбігг мають спільну генетичну мутацію під назвою CALM2 G114R, яка може спричинити раптову смерть через проблеми з серцем.

Також було виявлено докази того, що її сини мали іншу генетичну мутацію, пов’язану з раптовою епілепсією.

"Ми провели перший тест і виявили варіант гена, який виглядав дуже підозрілим… Навіть тоді, у листопаді 2018 року, ми вважали, що є дуже висока ймовірність того, що якщо його виявлять у дітей, він може бути причиною смерті", - сказала ВВС професорка Карола Вінуеса, яка дослідила гени жінки.

Професорка Вінуеса зазначила, що в усьому світі відомо лише про 134 випадки подібного смертельного захворювання серця, пов’язаного з генетичною мутацією.

Раніше прокурори заявляли про неправдоподібність ситуації, коли 4 дитини з однієї родини померли природною смертю у віці до 2 років, проте під час нового розслідування вони визнали, що дослідження генних мутацій змінило їхнє розуміння смерті дітей.

Суд 2003 року в якості доказів використовував щоденники жінки, в яких вона скаржилася на труднощі материнства. Їх суду надав колишній чоловік Фолбігг.

У результаті перегляду справи губернатор Нового Уельсу підписав повне помилування та наказ про звільнення Фолбігг з в’язниці.

Також зазначається, що якщо її судимість буде скасовано, вона може подати до суду на мільйони доларів компенсації.