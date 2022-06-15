Найтитулованіший футболіст світу оголосив, що йде з "Барселони"
Бразильський захисник Дані Алвес покинув іспанську "Барселону"
Про це Дані Алвес повідомив у Instagram.
"Ось і настав час нашого прощання. Більш як 8 років я присвятив цьому клубу і цим кольорам. Але, як завжди буває в житті, роки минають, шляхи розходяться і історії пишуться якийсь час у різних місцях. Так і сталось. Мене намагались звільнити, але не змогли, бо ви не уявляєте, який я витривалий і стійкий. Але я не можу попрощатись, не подякувавши тим, хто стоїть за лаштунками і допомагає нам бути досконалими. Сподіваюся, ви не сумуватимете за моїм божевіллям та моїм щоденним щастям. Сподіваюсь також на те, що ті, хто залишиться, змінять історію цього прекрасного клубу, я щиро бажаю їм цього", – написав бразилець.
Алвес повернувся у "Барсу" посеред минулого сезону. За 16 матчів він забив 1 гол та зробив 3 асисти в 16 матчах.
Окрім минулого сезону Алвес виступав за "Барселону" з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".
За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.
- 12 червня стало відомо, що "Барселона" розглядає кандидатуру українця Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.
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