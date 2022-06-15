Найтитулованіший футболіст світу оголосив, що йде з "Барселони"

Про це Дані Алвес повідомив у Instagram.

"Ось і настав час нашого прощання. Більш як 8 років я присвятив цьому клубу і цим кольорам. Але, як завжди буває в житті, роки минають, шляхи розходяться і історії пишуться якийсь час у різних місцях. Так і сталось. Мене намагались звільнити, але не змогли, бо ви не уявляєте, який я витривалий і стійкий. Але я не можу попрощатись, не подякувавши тим, хто стоїть за лаштунками і допомагає нам бути досконалими. Сподіваюся, ви не сумуватимете за моїм божевіллям та моїм щоденним щастям. Сподіваюсь також на те, що ті, хто залишиться, змінять історію цього прекрасного клубу, я щиро бажаю їм цього", – написав бразилець.

Алвес повернувся у "Барсу" посеред минулого сезону. За 16 матчів він забив 1 гол та зробив 3 асисти в 16 матчах.

Окрім минулого сезону Алвес виступав за "Барселону" з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".

За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.

12 червня стало відомо, що "Барселона" розглядає кандидатуру українця Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.

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