Про це повідомляє офіційний сайт "Пумас".

У клубі оголосили, що розривають контракт з футболістом через те, що його було затримано в Іспанії.

"Цим рішенням клуб підтверджує своє зобов’язання не миритися з діями будь-якого представником "Пумас", які суперечать духу клубу та його цінностям", - заявили мексиканці.

Алвеса взяли під варту за підозрою в сексуальних домаганнях у нічному клубів Барселони у ніч проти 31 січня 2022 року. Сам бразилець відкидає звинувачення.

39-річний Дані Алвес грав за "Пумас" з липня 2022 року. У 2008 - 2016 та 2021 - 2022 роках виступав за іспанську "Барселону". Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".

За збірну Бразилії захисник провів 126 матчів та забив 8 голів.

За кар'єру Дані Алвес здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.

15 червня 2022 року Дані Алвес оголосив, що залишає "Барселону".

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