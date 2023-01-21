Найтитулованішого футболіста світу погнали з клубу після арешту за звинуваченнями у сексуальних домаганнях
Мексиканський клуб "Пумас" розірвав контракт з бразильцем Дані Алвесом, якого заарештували через звинувачення у сексуальних домаганнях
Про це повідомляє офіційний сайт "Пумас".
У клубі оголосили, що розривають контракт з футболістом через те, що його було затримано в Іспанії.
"Цим рішенням клуб підтверджує своє зобов’язання не миритися з діями будь-якого представником "Пумас", які суперечать духу клубу та його цінностям", - заявили мексиканці.
Алвеса взяли під варту за підозрою в сексуальних домаганнях у нічному клубів Барселони у ніч проти 31 січня 2022 року. Сам бразилець відкидає звинувачення.
39-річний Дані Алвес грав за "Пумас" з липня 2022 року. У 2008 - 2016 та 2021 - 2022 роках виступав за іспанську "Барселону". Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".
За збірну Бразилії захисник провів 126 матчів та забив 8 голів.
За кар'єру Дані Алвес здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.
- 15 червня 2022 року Дані Алвес оголосив, що залишає "Барселону".
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