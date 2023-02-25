Найвищий хмарочос Тайваню на річницю вторгнення РФ підсвітили кольорами прапора України
На річницю повномасштабного вторгнення Росії до України найвищу будівлю Тайбею підсвітили жовтим та синім кольорами
Фото оприлюднили Міністерство цифрових справ Тайваню у twitter.
Хмарочос Тайбей 101 було підсвічено кольорами Українського прапора 24 лютого - на знак солідарності з Україною у річницю початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія.
Будівля в Тайвані має 101 поверх та висоту зі шпилем у 509 м. Вона є п'ятою за висотою у світі та третьою - в Азії.
24 лютого про солідарність з Україною заявила й президентка Тайваню Цай Інвень.
"Сьогодні виповнюється рік вторгнення Росії в Україну. Захищаючи свою країну, українці надихнули світ неймовірною хоробрістю та рішучістю. Тайвань пишається тим, що залишається з Україною та продовжуватиме підтримувати наших партнерів у сфері демократії та свободи", - написала Цай Інвень під відео до річниці вторгнення РФ.
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