Фото оприлюднили Міністерство цифрових справ Тайваню у twitter.

Хмарочос Тайбей 101 було підсвічено кольорами Українського прапора 24 лютого - на знак солідарності з Україною у річницю початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

Будівля в Тайвані має 101 поверх та висоту зі шпилем у 509 м. Вона є п'ятою за висотою у світі та третьою - в Азії.

24 лютого про солідарність з Україною заявила й президентка Тайваню Цай Інвень.

"Сьогодні виповнюється рік вторгнення Росії в Україну. Захищаючи свою країну, українці надихнули світ неймовірною хоробрістю та рішучістю. Тайвань пишається тим, що залишається з Україною та продовжуватиме підтримувати наших партнерів у сфері демократії та свободи", - написала Цай Інвень під відео до річниці вторгнення РФ.