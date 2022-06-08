Найвпливовіша частина американського бізнесу вважає, що санкції проти Росії потрібно посилювати, - Зеленський
Президент України звернувся сьогодні, 8 червня, до учасників інвестиційної конференції, організованої для обговорення економічних перспектив нашої держави
Про це Володимир Зеленський розповів у щоденному відеозверненні.
За його словами, зустріч була непублічною, але "дуже вагомою, потужною". Президент запросив представників західного бізнесу інвестувати в Україну.
Також Зеленський поспілкувався з учасниками спільноти керівників найбільших американських компаній. "Це вже 133-й такий саміт, і цьогоріч він обʼєднав провідні сили глобального бізнесу, — розповів президент. - Обговорили – як бізнес може допомагати Україні вистояти. Закликав виходити з російського ринку і не підтримувати своїми податками цю війну".
"Для мене дуже важливо – побачити, що в такій аудиторії – а це, ще раз підкреслю ще раз, представники найбільш впливової частини американського бізнесу – вважають, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Отже, було б правильним для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість в суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще не достатньо тиску на Російську Федерації для припинення цієї війни", - резюмував Володимир Зеленський.
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