Про це Володимир Зеленський розповів у щоденному відеозверненні.

За його словами, зустріч була непублічною, але "дуже вагомою, потужною". Президент запросив представників західного бізнесу інвестувати в Україну.

Також Зеленський поспілкувався з учасниками спільноти керівників найбільших американських компаній. "Це вже 133-й такий саміт, і цьогоріч він обʼєднав провідні сили глобального бізнесу, — розповів президент. - Обговорили – як бізнес може допомагати Україні вистояти. Закликав виходити з російського ринку і не підтримувати своїми податками цю війну".

"Для мене дуже важливо – побачити, що в такій аудиторії – а це, ще раз підкреслю ще раз, представники найбільш впливової частини американського бізнесу – вважають, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Отже, було б правильним для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість в суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще не достатньо тиску на Російську Федерації для припинення цієї війни", - резюмував Володимир Зеленський.

Читайте також: Європа, IT, агро, "зелена" енергетика, локалізація виробництва: Зеленський запропонував інвесторам вкладати гроші в Україну, попри війну