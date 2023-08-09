"Найвужче коло людей і максимальна увага до наступу": Зеленський провів засідання Ставки
У середу, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Цього разу воно відбулося у спеціальному форматі - серед найвужчого кола людей обговорювали тему українського контрнаступу
Про це він написав у Телеграм.
"Сьогоднішня Ставка - у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми - нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", - зазначив президент.
Під час засідання президент України прослухав доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського.
Крім цього, на Ставці виступив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
- Минула Ставка президента України відбулася 4 серпня. Засідання тривало три години, було розглянуто низку питань: наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістику. Також учасники засідання обговорили зернову ініціативу та розвиток військово-промислового комплексу (ВПК).
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