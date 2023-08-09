Про це він написав у Телеграм.

"Сьогоднішня Ставка - у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми - нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", - зазначив президент.

Під час засідання президент України прослухав доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського.

Крім цього, на Ставці виступив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.