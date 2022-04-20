Називають синів "спонсорами" і закликають мародерити: СБУ перехопила розмову батьків російських загарбників, які прагнуть розбагатіти на війні
Служба безпеки України перехопила розмову батьків російських загарбників, які розглядають війну в Україні, як шанс розбагатіти
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал СБУ.
Батьки окупантів називають своїх синів "спонсорами", закликають їх мародерити на повну.
"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.
Росіянин-старший рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: "разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".
"Наши командиры либо их пи*дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов", - розповідає окупант.
"Снимите генератор. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч", - дає пораду винахідливий росіянин.
В СБУ наголосили, що "прикопати" швидше можуть його сина.
"Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: "прикопати" можуть його власного сина. Українські захисники цілодобово над цим працюють!", - підсумували в СБУ.
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