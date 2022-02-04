НАЗК оскаржить рішення ОАСК щодо судді Брагіної, яка відмовляється подавати е-декларацію "через релігійні переконання"
Національне агентство із запобігання корупції оскаржить рішення ОАСК щодо судді Олександри Брагіної, яка відмовилася подавати е-декларацію "у зв'язку з релігійними переконаннями"
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
ОАСК Києва задовольнив позов судді та зобов’язав НАЗК прийняти щорічні декларації Олександри Брагіної за 2019 та 2020 роки у паперовому, а не електронному вигляді.
"Наразі громадськість не зможе ознайомитись із деклараціями судді за 2019 та 2020 роки, оскільки їх не подано до Реєстру декларацій всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні НАЗК.
Факт неподання декларацій Олександрою Брагіною розслідують детективи НАБУ.
Довідка: У 2020 році суддя Олександра Брагіна подала до НАЗК паперову декларацію за
2019 рік. Вона вмотивувала це релігійними переконаннями та неможливістю у зв’язку з цим отримати електронний цифровий підпис.
НАЗК відмовилося прийняти таку декларацію, тому що закон України "Про запобігання корупції" передбачає можливість подати декларацію тілки через сайт НАЗК.
Суддя подала позов до НАЗК в ОАСК з вимогою прийняти декларації за 2019 та 2020 роки у паперовому вигляді.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.02
Купівля 28.02Продаж 28.3
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе