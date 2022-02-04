НАЗК оскаржить рішення ОАСК щодо судді Брагіної, яка відмовляється подавати е-декларацію "через релігійні переконання"

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.



ОАСК Києва задовольнив позов судді та зобов’язав НАЗК прийняти щорічні декларації Олександри Брагіної за 2019 та 2020 роки у паперовому, а не електронному вигляді.



"Наразі громадськість не зможе ознайомитись із деклараціями судді за 2019 та 2020 роки, оскільки їх не подано до Реєстру декларацій всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні НАЗК.



Факт неподання декларацій Олександрою Брагіною розслідують детективи НАБУ.



Довідка: У 2020 році суддя Олександра Брагіна подала до НАЗК паперову декларацію за

2019 рік. Вона вмотивувала це релігійними переконаннями та неможливістю у зв’язку з цим отримати електронний цифровий підпис.



НАЗК відмовилося прийняти таку декларацію, тому що закон України "Про запобігання корупції" передбачає можливість подати декларацію тілки через сайт НАЗК.



Суддя подала позов до НАЗК в ОАСК з вимогою прийняти декларації за 2019 та 2020 роки у паперовому вигляді.

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