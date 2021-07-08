НАЗК просить КСУ звільнити суддю Сліденка через неетичну поведінку

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ щодо неетичної поведінки судді КСУ Сліденка, яка є підставою для звільнення його з посади", - йдеться у повідомленні.

Зокрема НАЗК наводить три причини для звільнення:

Перша — підготовка суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів.

Друга — лист-погроза Сліденка на адресу працівника НАЗК з цитатою з роману Олександра Дюма-батька.

Третя — заяви судді у ЗМІ, які свідчать про можливе порушення етичних принципів.

Щодо другого пункту, НАЗК зазначає, що одразу після ухвалення рішення суддя зі своєї офіційної пошти slidenko@ccu.gov.ua надіслав працівникові агентства, який вручав йому протокол, листа французькою.

"А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н." - йшлося у ньому.

У НАЗК звернули увагу на підготовку суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що він сам і визнав, а також чисельні заяви Сліденка в ЗМІ, які порушують етичні принципи.

У пресслужбі зауважили, що 8 жовтня 2020 року суддя подав заяву про звільнення самостійно. Однак, до сьогодні КСУ не прийняв рішення щодо цієї заяви.

"А отже, на підставі ст. 21 ЗУ "Про КСУ" НАЗК просить Постійну комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення його з посади судді КСУ", - йдеться у повідомленні.

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