НАЗК врахує інформацію з Pandora Papers при перевірці е-декларацій Зеленського і Баканова
Нацагентство з питань запобігання корупції перевіряє декларації президента України Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова, враховуючи інформацію, яка з'явилась після розслідування Pandora Papers
Про це Радіо НВ розповів голова НАЗК Олександр Новіков."Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо у тому числі дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Отже цю інформацію також буде враховано. Перший помічник президента на громадських засадах (Сергій Шефір, - ред.) - не є особою, яка подає декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію. А декларацію голови СБУ ми перевіряємо", - зазначив Новіков.
Голова НАЗК додав, що перевірка декларацій Зеленського та Баканова відповідно до порядку черговості.
"Перша декларація, яка перевіряється в країні, - це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня", - повідомив Новіков.
Очільник НАЗК пояснив, чи можуть бути викладені у розслідуванні факти підставою для притягнення до відповідальності.
"Не відображення (у декларації) коштів на рахунках офшорних компаній — не є порушенням. Є порушенням невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам. Самі по собі ці факти, які мали місце у 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації. Існували вони чи не існували — це є предметом повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК", - сказав він.
- Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів та чиновників, серед яких опинився президент України Володимир Зеленський.
- 3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Офшор 95" журналістів "Слідство.Інфо", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- Згодом, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування щодо можливих офшорів президента України Володимира Зеленського.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у фільмі-розслідуванні "Слідство.інфо" про президента Володимира Зеленського та пов'язані з ним офшорні компанії "немає нічого компрометуючого".
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