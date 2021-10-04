НАЗК врахує інформацію з Pandora Papers при перевірці е-декларацій Зеленського і Баканова

Про це Радіо НВ розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

"Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо у тому числі дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Отже цю інформацію також буде враховано. Перший помічник президента на громадських засадах (Сергій Шефір, - ред.) - не є особою, яка подає декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію. А декларацію голови СБУ ми перевіряємо", - зазначив Новіков.

Голова НАЗК додав, що перевірка декларацій Зеленського та Баканова відповідно до порядку черговості.

"Перша декларація, яка перевіряється в країні, - це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня", - повідомив Новіков.

Очільник НАЗК пояснив, чи можуть бути викладені у розслідуванні факти підставою для притягнення до відповідальності.

"Не відображення (у декларації) коштів на рахунках офшорних компаній — не є порушенням. Є порушенням невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам. Самі по собі ці факти, які мали місце у 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації. Існували вони чи не існували — це є предметом повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК", - сказав він.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів та чиновників, серед яких опинився президент України Володимир Зеленський.

3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Офшор 95" журналістів "Слідство.Інфо", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Згодом, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування щодо можливих офшорів президента України Володимира Зеленського.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у фільмі-розслідуванні "Слідство.інфо" про президента Володимира Зеленського та пов'язані з ним офшорні компанії "немає нічого компрометуючого".