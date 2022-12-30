Виявляється, мало нам скандалу із сексологинею, яку призначили послом до Болгарії. Назріває ще один скандал.

Зі спілкування зі своїм європейським колегою я дізнався, що ВП планує призначити наступним міністром закордонних справ нардепа від "слуг" Олександра Мережка. Цей нардеп зараз очолює комітет із зовнішньої політики. На посаді голови комітету він змінив Богдана "анал-табу" Яременка, котрий після секс-скандалу залишився депутатом, але втратив посаду. Про нього тоді писали усі світові ЗМІ.

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Мережко брав участь у виборі суддів Європейського суду з прав людини і проголосував сам за себе. Але це йому не допомогло

Я сказав, що це ще не найгірший варіант, хоча чув, що новим міністром буде Сибіга. І ось тут мій колега мені нагадав, як Мережко брав участь у виборі суддів Європейського суду з прав людини й проголосував сам за себе. Але це йому не допомогло.

А така поведінка суперечить етичним нормам та стандартам європейської політики. Бо за конфлікту інтересів кандидат не голосує сам за себе. Про Мережка відомо, що він проголосував. Є не тільки це, але й цього достатньо, щоб у ЄС і не тільки морщили носа при Мережку. Ніхто нічого не забув.

- Але вам не звикати до таких призначень, — резюмував мій колега, — призначення в Болгарію теж було скандальним.

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У ЄС все знають, і це обговорюють. Наш дипломатичний корпус скоро стане притчею в мовах

Так, про це теж у ЄС знають, і це обговорюють. Наш дипломатичний корпус незабаром стане притчею в язицех. А я подзвонив "злим язикам з Банковою" і запитав, чи це правда? Отримав відповідь, що правда, і кандидатура Мережка справді розглядається сьогодні як найбільш реальна на зміну Кулебі. "Основна причина — абсолютна вірність престолу", - дослівно сказали мені.

Схоже, що МЗС можна розпускати та створити якесь міністерство міжнародних факапів чи навіть міністерство єрмаківських справ. Тим більше, що розсаджування у Вашингтоні та призначення послів на підставі рішення Єрмака свідчать на користь такого варіанту. Ну не можуть у нас без скандалів. Не можуть. Пороблено нам...

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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