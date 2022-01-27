Названо імена військових, розстріляних нацгвардійцем на Дніпропетровщині
Оприлюднено імена військових, яких на території заводу Південмаш у Дніпропетровській області розстріляв нацгвардієць Артем Рябчук
Про це інформує пресслужба Нацгвардії.
"Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих під час надзвичайної події, що трапилася у Дніпрі", - іддеться в повідомленні.
Унаслідок розстрілу загинули:
- Старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (Нацгвардія);
- Молодший сержант Драган Олександр Олександрович (Нацгвардія);
- Старший солдат Левківський Артем Володимирович (Нацгвардія);
- Солдат Чернік Леонід Леонідович (Нацгвардія);
- Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона);
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