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Названо імена військових, розстріляних нацгвардійцем на Дніпропетровщині

27 січня, 2022 четвер
11:39
Кримінал свічка

Оприлюднено імена військових, яких на території заводу Південмаш у Дніпропетровській області розстріляв нацгвардієць Артем Рябчук

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.

"Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих під час надзвичайної події, що трапилася у Дніпрі", - іддеться в повідомленні.

Унаслідок розстрілу загинули:

  • Старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (Нацгвардія);
  • Молодший сержант Драган Олександр Олександрович  (Нацгвардія);
  • Старший солдат Левківський Артем Володимирович  (Нацгвардія);
  • Солдат Чернік Леонід Леонідович (Нацгвардія);
  • Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона);
  • Нагадаємо, 27 січня нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.
  • Чоловіка затримали, і йому загрожує довічне ув'язнення.

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Новини
Південмаш
Дніпропетровщина
Нацгвардiя
загиблі військові
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