Названо імена військових, розстріляних нацгвардійцем на Дніпропетровщині

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.



"Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих під час надзвичайної події, що трапилася у Дніпрі", - іддеться в повідомленні.



Унаслідок розстрілу загинули:

Старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (Нацгвардія);

Молодший сержант Драган Олександр Олександрович (Нацгвардія);

Старший солдат Левківський Артем Володимирович (Нацгвардія);

Солдат Чернік Леонід Леонідович (Нацгвардія);

Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона);

Нагадаємо, 27 січня нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Чоловіка затримали, і йому загрожує довічне ув'язнення.

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