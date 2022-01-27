На Дніпропетровщині затримали нацгвардійця, який розстріляв п'ятьох військових: йому загрожує довічне ув'язнення
Поліція затримала нацгвардійця Артема Рябчука, який розстріляв п'ятьох військових і поранив ще стількох же
Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський.
"Тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області.
Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом", - написав він.
Міністр зазначив, що наразі загиблими є п'ять людей, зокрема жінка, ще стільки ж військових отримали поранення.
За його наказом буде створена комісія з вивчення обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця.
Крім того, вивчатимуть обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.
За словами Дениса Монастирського, після дослідження умов і обставин зроблять висновки, зокрема кадрові.
"Впевнений що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", - додав він.
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