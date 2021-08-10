Названо причину спалаху кишкової інфекції в дитсадку Тернополя

Про це повідомила пресслужба центру в Facebook.

"Зареєстровано 7 випадків захворювання кишкової інфекції у вихованців однієї групи дошкільного закладу. Встановлено етіологічну причину спалаху кишкової інфекції – норовірус. У хворих та контактних дітей в біоматеріалі виявлено РНК (рибонуклеїнову кислоту) норовірусів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що епідрозслідування триває, з’ясовуються обставини, що сприяли виникненню спалаху вірусу.

Нагадаємо, серед дітей молодшої групи в одному з дитячих садків Тернополя стався спалах кишкової інфекції.

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