Про це передає пресслужба банку.

Ще одна умова – обовʼязковий продаж валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом станом на день проведення операції.

Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються.

Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

Інструмент дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви, кажуть у регуляторі.

За оцінками НБУ, для громадян це буде альтернативою вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту. Це сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку, сподіваються в НБУ.

Для нівелювання власного валютного ризику банки зможуть купувати долари США в НБУ на суму проведення таких депозитних операцій за офіційним курсом. Придбану валюту розміщуватимуть на окремому рахунку в НБУ. Банки не матимуть змоги використовувати цю валюту на інші цілі, крім її обов‘язкового зворотного продажу НБУ за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів.

Щоб компенсувати банкам витрати від проведення таких операцій, НБУ нараховуватиме відсотки на валютні залишки на відповідному окремому рахунку в НБУ з виплатою їх у гривні.

Наразі офіційний курс долара 36,6 грн/$.

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