Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"На початку тижня було інтервʼю голови НБУ, в якому він сказав, що вони розглядають теоретичну можливість колись у майбутньому перейти до плаваючого валютного курсу. Тільки так Шевченко казав, а жодного слова про відпускання гривні не було. Але в пресу чомусь цю фразу вирвали з контексту й почали крутити новину, що Нацбанк відпускає курс. Це призвело до спекулятивного сплеску на чорному й сірому ринках. Цю новину почали розганяти й спекулювати", - зазначив Фурса.

Інвестиційний банкір наголосив, що немає причин хвилюватися, ба більше, НБУ увів додаткові регуляції, які повинні обмежити спекуляції.

"Три місяці до цього курс гривні до долара тримався на рівні 33-34 грн/$. Зараз нічого фундаментального не сталося, але курс підскочив до 38-39 грн/$. Важливо розуміти, що "припущення, що щось буде зроблено" і казати, що "НБУ відпустив гривню" - це різні речі. Наразі курс зафіксовано, також Нацбанк у пʼятницю, 19 травня, увів додаткові регуляції, які мають сприяти обмеженню спекуляції. Але певний спекулятивний тиск є, адже ситуація достатньо хитка", - зауважив Сергій Фурса.

Національний банк оцінює рівень інфляції у квітні 2022 року у 15,9%, а також фіксує зниження частки непрацюючих підприємств – з 32% у перші тижні березня до 17% на кінець квітня.

НБУ також підрахував, що економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість.

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