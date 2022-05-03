У квітні ціни в Україні зросли на 15,9%, а наприкінці року інфляція може перевищити 20%, – голова НБУ

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко написав у колонці для "НВ.Бізнес".



"В умовах війни уникнути зростання цін неможливо. За оцінками НБУ на основі web-scraping (метод збору цін з онлайн-супермаркетів), у квітні інфляція склала 15,9%, а наприкінці року вона може перевищити 20%", – вказа Шевченко.



Зростання цін він назвав значним, але контрольованим..



"Такі показники є неспівставними з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція сягала 60%", – зазначив голова центробанку.



При цьому НБУ бачить ознаки відновлення економічної активності: часта підприємств, що зупинили роботу, знизилася з 32% у перші тижні березня до 17% на кінець квітня.



"Економіка відновлюватиметься, але втрати від війни будуть значними. Ворог продовжує підступно вбивати наших громадян, нищити будинки та виробничі потужності. Значно зросла міграція, порушилися виробничі зв’язки між регіонами. За нашими оцінками, ВВП у 2022 році скоротиться щонайменше на третину", – вказав голова НБУ.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, цього року ВВП може впасти на 30-50%, оцінює уряд.

Світовий банк прогнозує, що через війну ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,1%.



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