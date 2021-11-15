НБУ незначно послабив гривню щодо долару
На понеділок, 15 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 26,11 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 29,9 грн, 10 російських рублів - 3,62 грн.
На готівковому ринку долар купують у середньому по 26,25 грн, продають - по 26,32 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,17 грн до 26,25 грн, продажу - від 26,25 грн до 26,4 грн.
У п'ятницю, 12 листопада, офіційни валютний курс було встановлено на рівні 26,1 грн/$, 29,9 грн/євро, 3,67 грн за 10 російських рублів.
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