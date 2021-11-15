НБУ незначно послабив гривню щодо долару

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 29,9 грн, 10 російських рублів - 3,62 грн.



На готівковому ринку долар купують у середньому по 26,25 грн, продають - по 26,32 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,17 грн до 26,25 грн, продажу - від 26,25 грн до 26,4 грн.



У п'ятницю, 12 листопада, офіційни валютний курс було встановлено на рівні 26,1 грн/$, 29,9 грн/євро, 3,67 грн за 10 російських рублів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb