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НБУ підвищив офіційний курс долара

14 січня, 2022 п'ятниця
07:29
Економіка долар

На 14 січня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,73 грн/$

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 14 січня 2022 року встановлено на рівні 27,7372 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,7813 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:20, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,88 грн, продають - по 28,03 грн.

  • Станом на 13 січня офіційний курс гривні до американського долара було встановлено на рівні 27,70 грн/$.
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