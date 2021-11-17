НБУ послабив гривню щодо долара
На середу, 17 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 26,41 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 30,03 грн, 10 російських рублів - 3,6 грн.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,48 грн, продають - по 26,6 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,4 грн до 26,52 грн, продажу - від 26,57 грн до 26,62 грн.
У вівторок, 16 листопада, офіційни валютний курс було встановлено на рівні 26,34 грн/$, 30,15 грн/євро, 3,64 грн за 10 російських рублів.
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