НБУ послабив курс гривні

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 23 листопада 2021 року встановлено на рівні 26,6588 грн за долар. Курс долара виріс на 9 коп.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,0591 грн за євро. Курс євро виріс на 8 коп.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,80 грн, продають - по 26,95 грн.

Нагадаємо, Національний банк України на понеділок, 22 листопада, послабив офіційний курс гривні на 13 копійок - до 26,56 грн/$.

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