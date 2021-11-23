НБУ послабив курс гривні
На 23 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,66 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 23 листопада 2021 року встановлено на рівні 26,6588 грн за долар. Курс долара виріс на 9 коп.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,0591 грн за євро. Курс євро виріс на 8 коп.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,80 грн, продають - по 26,95 грн.
- Нагадаємо, Національний банк України на понеділок, 22 листопада, послабив офіційний курс гривні на 13 копійок - до 26,56 грн/$.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 29.89Продаж 30.36
- Актуальне
- Важливе