НБУ пропонує встановити вимоги до кіберзахисту в банках
Національний банк України розробив та запропонував до обговорення вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській сфері
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, регулятор опублікував до обговорення проєкт постанови "Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України". Обговорення триватиме до 4 грудня 2021 року включно.
Проєкт постанови унормовує питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі України та визначає основні засади функціонування систем кіберзахисту; принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту НБУ і банками України; вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури; вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки.
Реалізація норм проєкту постанови сприятиме нормативно-правовому регулюванню питань кіберзахисту у банківській системі, організації обміну інформацією про кіберзагрози, кібератаки та кіберінциденти з банками України, а також забезпеченню комунікації, координаці та партнерства між суб'єктами кіберзахисту у банківській системі України.
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