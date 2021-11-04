НБУ пропонує встановити вимоги до кіберзахисту в банках

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор опублікував до обговорення проєкт постанови "Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України". Обговорення триватиме до 4 грудня 2021 року включно.



Проєкт постанови унормовує питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі України та визначає основні засади функціонування систем кіберзахисту; принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту НБУ і банками України; вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури; вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки.



Реалізація норм проєкту постанови сприятиме нормативно-правовому регулюванню питань кіберзахисту у банківській системі, організації обміну інформацією про кіберзагрози, кібератаки та кіберінциденти з банками України, а також забезпеченню комунікації, координаці та партнерства між суб'єктами кіберзахисту у банківській системі України.

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