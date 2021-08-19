НБУ пропонує встановити вимоги до страховиків агропродукції з державною підтримкою

Про це повідомила пресслужба НБУ.



"Національний банк України пропонує для обговорення правила провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Зокрема, йдеться про встановлення вимог до таких страховиків і їхньої діяльності загалом", - йдеться у повідомленні.



Так, регулятор пропонує давати допуск компаній до страхування сільськогосподарської продукції, якщо вони або їхні материнські компанії мають досвід страхування та перестрахування сільськогосподарських ризиків, а також наявності договорів їх перестрахування, що відповідають вимогам регулятора. Крім того, у такій компанії має працювати кваліфікований персонал з досвідом роботи у сфері виробництва сільськогосподарської продукції або її страхування.



Ще однією запропонованою вимогою є відсутність заходів впливу, застосованих Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, чи НБУ у частині недотримання нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. Також вимагається дотримання страховиками на останню звітну дату обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.



Регулятор також пропонує встановити до страховиків вимоги щодо забезпечення їх платоспроможності, порядку перестрахування ризиків, особливостей формування страхових резервів за такими договорами, обліку договорів страхування.



У пресслужбі зауважили, що пропозиції до вимог приймаються до 20 вересня 2021 року.

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