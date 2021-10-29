НБУ пропонує змінити підходи до встановлення обмінного курсу гривні

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, НБУ пропонує для публічного обговорення пропозиції щодо змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу до долара США й облікової ціни банківських металів.



Зміни, зокрема, передбачають коригування підходів до відсікання угод з екстремальними параметрами. Так, пропонується відмовитися від відсікання угод, обсяг яких більш ніж на два стандартних відхилення відхиляється від середньоарифметичного обсягу ряду угод з метою зменшення втрат даних під час розрахунку офіційного курсу гривні до долара США. Крім того, пропонується вилучати на першому етапі відсікання з розрахунку угоди, що відрізняються на 2% від медіани курсу первісного ряду угод, а не від середньоарифметичного значення курсу первісного ряду угод.



Також пропонується змінити час збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют та зміну часу його оприлюднення, а також визначити механізм розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара за особливих умов.



Зазначається, що відповідні зміни дозволять зменшити витрати даних під час розрахунку офіційного курсу гривні на етапі відсікання угод з екстремальними параметрами, збільшити зручність використання офіційного курсу гривні як фінансового індикатора під час розрахунків за угодами в день його встановлення, визначати офіційний курс гривні до долара США за особливих умов.

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