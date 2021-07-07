НБУ розглядає можливість змінити дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні
Національний банк України (НБУ) працює над новим дизайном для монет номіналом 1 та 2 гривні
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
"Поки ми не розгядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду. Однак ми почули нарікання українців на якість монет 1 та 2 гривні і наразі працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для людей з вадами зору та похилого віку", - сказав Шабан.
- Нагадаємо, раніше НБУ продав на аукціоні 45,8 тонн виведених з обігу впродовж 2020-2021 років монет.
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