НБУ тимчасово зупинив ліцензію фінансовій компанії та зобов'язав дві установи й ломбард усунути порушення

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді зобов'язання усунути порушення та їх причини до ПТ "Ломбард "Любий друже", "Даниленко і компанія" (ЄДРПОУ 33673459), ТОВ "Фінансова крмпанія "Бісфактор" (ЄДРПОУ 42634787) та ТОВ "Факторингова компанія "Укрглобал-Фінанс" (ЄДРПОУ 41915308)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в НБУ, три зазначені установи не виконують вимог законодавства про підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу. Зазначається, що це негативно впливає на рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та забезпеченості оборотними коштами (власним капіталом).

"Компаніям слід усунути порушення до 28 січня 2022 року. Також вони повинні подати регулятору звіт про усунення порушення та документи, які це підтверджують", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні комітету вирішили тимчасово зупинити ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг ТОВ "Фінансова компанія "Юкрейн Саншайн Фінтех Ко. ЛТД".

"Компанія також не дотримується вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу", - наголосили в пресслужбі.

У вересні 2021 року компанію зобов'язали усунути ці порушення до 1 листопада, однак вимогу не виконали.

Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 13 грудня 2021 року.



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