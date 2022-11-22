НБУ увів в обіг пам'ятну монету на честь українського філософа Григорія Сковороди

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

"До 300-річчя Григорія Сковороди Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену українському філософу Григорію Сковороді", - пише пресслужба.

Номінал монети "Сад божественних пісень" 20 гривень.

На реверсі монети зображено метафоричну художньо-образну композицію: під вишнею – парубок грає на сопілці, а поряд книга – символічний світ Г. Сковороди; навколо – дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, та напис – "світ ловив мене та не спіймав".

На аверсі монети: символічний стилізований фонтан, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі.

"З одного боку, вони всі різного розміру, отже, нерівні. З іншого, – усі вони наповнені, тому рівні. Кожна посудина має різний об’єм, але отримує достатньо води для свого наповнення (пластичне втілення графічного малюнка Г. Сковороди "Нерівна всім рівність…"). Над життєдайним фонтаном "проростають райські" дерева, що формують сад божественних пісень, навколо яких "розтікаються" рядки зі збірки "Сад божественних пісень", - роз'яснили у Мінкульті.

Вакарчук пожертвував 350 тис. грн на відновлення музею Сковороди на Харківщині, який знищили окупанти.

У Львові відкриють виставку "Мудрість, як зброя" до 300-річчя Сковороди. Виставка включатиме твори живопису, графіки, декоративного і сучасного мистецтва, ткацтво.

До 300-ліття Григорія Сковороди підготували добірку подій та проєктів, які допоможуть відкрити культового філософа з нового боку.

Раніше до 150-ліття української оперної співачки Соломії Крушельницької Національний банк України випустив пам'ятну монету.

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