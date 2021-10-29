НБУ встановив нові правила перестрахування в іноземних фінустановах

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, відтепер страхові компанії можуть укладати договори перестрахуванян лише з тими іноземними перестраховиками, які відповідають вимогам НБУ. Зокрема, іноземний перестраховик має відповідати рейтингу фінансової надійності на достатньому рівні або мати довід безперервної роботи понад три роки та працювати в країні з державним наглядом на ринку страхування.



Відповідно до нових правил, українським страховикам також заборонено укладати договори перестрахування з іноземними перестраховиками, які зареєстровані в державах, що визнані країнами-агресорами та співпрацювати з перестраховиками в юрисдикціях, які не виконують належним чином міжнародні рекомендації у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.



У пресслужбі додали. що страховики більше не зобов'язані реєструвати договори перестрахування з іноземними перестраховиками та повідомляти про це НБУ.

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