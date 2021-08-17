НБУ введе в обіг дві пам'ятні банкноти до 30-річчя Незалежності України

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, пам'ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень і водночас мають відмінність - на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика до святкування тридцятої річниці Незалежності України.



За інформацією НБУ, пам'ятна банкнота номіналом 100 грн зразка 2014 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА та 2021 року випуску. Її розмір - 75х142 мм, а тираж - 30 тис. штук.

Основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА та 2021 року випуску. Її розмір 75х154 мм, а тираж - 30 тис. штук.

Основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.



У пресслужбі додали, що обидві пам'ятні банкноти містять усі елементи захисту банкнот відповідних номіналів і років випуску. Додатково на їх лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику - "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.



Зазначається, що пам'ятні банкноти доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банками-дистиб'юторами. Ціна пам'ятної монети номіналом 100 грн - 114 грн, а номіналом 500 грн - 512 грн.