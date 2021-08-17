НБУ введе в обіг дві пам'ятні банкноти до 30-річчя Незалежності України
Національний банк України (НБУ) 20 серпня введе в обіг дві пам'ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, пам'ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень і водночас мають відмінність - на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика до святкування тридцятої річниці Незалежності України.
За інформацією НБУ, пам'ятна банкнота номіналом 100 грн зразка 2014 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА та 2021 року випуску. Її розмір - 75х142 мм, а тираж - 30 тис. штук.
Основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА та 2021 року випуску. Її розмір 75х154 мм, а тираж - 30 тис. штук.
Основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.
У пресслужбі додали, що обидві пам'ятні банкноти містять усі елементи захисту банкнот відповідних номіналів і років випуску. Додатково на їх лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику - "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.
Зазначається, що пам'ятні банкноти доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банками-дистиб'юторами. Ціна пам'ятної монети номіналом 100 грн - 114 грн, а номіналом 500 грн - 512 грн.
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