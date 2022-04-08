НБУ запропонував націоналізувати активи двох ліквідованих російських банків в Україні
Національний банк України запропонував уряду націоналізувати активи виведених з ринку "дочок" державних банків РФ
Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю ЕП.
"Нацбанк направив в Кабінет Міністрів листа, в якому запропонував примусово вилучити фінансові активи Сбєрбанку Росії та Промінвестбанку", – повідомив він.
За розрахунками НБУ, у разі націоналізації активів цих банків у дохід держави може надійти близько 26 млрд грн.
Шевченко підкреслив, що вкладники цих банків безумовно мають отримати виплати в межах гарантованої державою суми.
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