НБУ зміцнив курс гривні щодо долара та євро
Національний банк України на середу, 8 вересня 2021 року, зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок - до 26,73 грн за долар
Такі дані наведено на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 8 вересня встановлено на рівні 26,73 грн за долар проти 26,81 грн за долар у вівторок. Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,70 грн за євро проти 31,80 грн за євро напередодні.
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