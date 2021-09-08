НБУ зміцнив курс гривні щодо долара та євро

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 8 вересня встановлено на рівні 26,73 грн за долар проти 26,81 грн за долар у вівторок. Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,70 грн за євро проти 31,80 грн за євро напередодні.